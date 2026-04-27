В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах

В России запретили проносить на стадионы электросамокаты, но разрешили вувузелы

Болеть за наших дома теперь будут культурнее. В России обновили правила поведения на стадионах.

Теперь больше нельзя забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства и мачты. Кроме того, запретили без согласования проносить на соревнования электросамокаты, моноколеса и коптеры для видеосъемки.

Кроме того, нововведения устанавливают допустимый размер флагов, баннеров и плакатов: максимум — два на полтора метра. На них— никаких оскорблений и никакой пропаганды насилия.

Зато с согласия организаторов можно проносить на стадион вувузелы. Эти огромные дудки навсегда запомнили зрители чемпионата мира в ЮАР. Их звук стал одним из символов того мундиаля и забыть его вряд ли получится.

