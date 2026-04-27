От знакомств к угрозам: как ВСУ вербуют российских подростков для терактов

Украинская разведка активно работает в интернете, где спецслужбы вербуют российских подростков, толкая их на преступления.

Так, в Ленинградской области безобидная переписка сверстников едва не привела к непоправимым последствиям. 14-летний мальчик попал под совсем не детское давление вербовщиков. Девочка-подросток, сотрудники СБУ и фальшивые Российские полицейские все это было использовано чтобы заставить ребенка передать координаты военных объектов.

Корреспонденту «Известий» Ксении Тертышниковой удалось эксклюзивно поговорить с семьей ребенка, который едва не стал инструментом в руках террористов.

Беседы о жизни, увлечениях, друзьях и учебе. Обычная невинная переписка 14-летнего юноши со сверстницей. Общие темы, вопросы кто где учится и кем хочет стать. Поэтому, когда новая подруга спросила адрес дома и школы, совсем еще молодой человек с радостью поделился. После этого романтика закончилась.

«Я очень сильно испугался, и мне предложили два варианта исхода», — рассказал подросток.

Выбор был небольшой. Или сообщить координаты военных объектов в Ленинградской области, или вместе с семьей стать целью для дронов ВСУ.

Не давая опомнится, в этот же день подростку начали звонить уже от лица сотрудников «МВД». Школьника обвинили в пособничестве украинским спецслужбам.

«Ты пойдешь по трем статьям, ты за них можешь сесть в тюрьму, твои родители в изолятор, а ты в тюрьму на 25 и более, до пожизненного. После этого у меня сильно дрожали руки. Самое сильное, что в этой ситуации есть, что с этой историей я переспал», — поделился мальчик.

А утром человек, представлявшийся сотрудником МВД, поручил мальчику задание. В рамках обыска в собственной квартире найти у родителей 30 тысяч наличными и собрать все золото в доме. Именно жадность и подвела подвела украинских вербовщиков. Заподозрив неладное, мальчик пошел в интернет.

«Гуглю, смотрю, могут ли они проводить обыск по телеграмму, никто не может показывает То есть приезжают специальные люди и проводят. Потом звоню в 102, и мне говорят сразу же, что это мошенники, что блокируй», — рассказал подросток.

А сразу после к родителям. Вскоре с подростком, пережившим тяжелейшее давление, проводили беседу уже настоящие сотрудники полиции.

«Ребенка обнаружила дома с трясущимися руками. Переживал, что дал координаты какого-то другого объекта, ему пообещали, что туда отправят дрон. то есть там находятся люди. У него, конечно, было сильное переживание», — поделилась мать пострадавшего подростка Юлианна.

Сотни российских детей и подростков сегодня становятся целью вербовщиков. Возраст от девяти лет. Тех кто по старше ищут в чатах заблокированных в России мессенджеров. Для самых маленьких есть более вызывающие доверие площадки, где ребенок вообще не ожидает подвоха.

Например, онлайн-игры, как эта. Детям предлагают повысить уровень персонажа или продают чит-коды для побед, а после обвиняют в материальной поддержке ВСУ.

На такую уловку попался и 12-летний школьник в Приморском крае. После покупки кодов подростку начали приходить сообщения с угрозами. За неразглашение информации злоумышленник потребовал денег. Мальчик успел вовремя одуматься.

К сожалению, есть и те, кто по заданию кураторов проходит эту игру до конца. Этому молодому человеку придется отвечать уже по статье теракт.

«Сказал идти на заправку, покупать бензин, я это все сделал и пошел поджигать трансформаторную будку», — рассказал он.

Выполняют несовершеннолетние и другие задачи вербовщиков — работают в качестве курьеров, передающих деньги от обманутых к мошенникам, используют их банковские карты. И зачастую это делается детьми добровольно. За большие деньги они соглашаются на все, не осознавая последствий. В таком случае спасти ребенка может только пристальное внимание родителей.

