Кровавая бойня у колодца: в Чаде в стычке семей погибли более 40 человек

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Изначально конфликт вспыхнул между двумя местными жителями.

Фото: www.globallookpress.com/Steven Lewis

Xinhua: в Чаде в стычке семей из-за воды погибли более 40 человек

В Чаде в результате вооруженного столкновения двух общин из-за доступа к источнику воды погибли 42 человека. Об этом сообщило Xinhua.

По предварительной информации, изначально конфликт вспыхнул между двумя местными жителями. Они не смогли решить, кто будет использовать колодец первым.

Словесная перепалка стремительно переросла в массовое кровопролитие с участием двух общин.

Помимо десятков погибших, серьезные травмы получили еще как минимум десять человек.

«Мы с сожалением сообщаем о 42 погибших и 10 раненых. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — отметил заместитель премьер-министра страны Лиман Махамат.

Для нормализации обстановки в деревню Иготе, где случилась трагедия, прибыла правительственная делегация во главе с Махаматом.

Он подчеркнул, что всех пострадавших оперативно госпитализировали, а правоохранительные органы сумели взять ситуацию под контроль.

Издание отметило, что в этом регионе Африки часты вспышки насилия на почве земельных споров или раздела природных ресурсов.

Дефицит воды и пастбищ регулярно провоцирует подобные агрессивные столкновения между группами населения, проживающими на приграничных и засушливых территориях.

Кровавая бойня у колодца: в Чаде в стычке семей погибли более 40 человек

