Раздевайтесь в другом месте: британских нудистов не пустили на экофестиваль

Need To Know: британских нудистов не пустили на экофестиваль

Организаторы экологического фестиваля в Великобритании столкнулись с необходимостью запретить участникам находиться на мероприятии без одежды. Об этом сообщило Need To Know.

Инцидент произошел из-за лингвистической ошибки. Многие люди перепутали понятия «натурализм», подразумевающее изучение живой природы, и «натуризм», под которым понимается приверженность к нудизму.

В результате сторонники публичного обнажения начали массово скупать билеты на слет любителей экологии, который должен начаться 8 мая.

Когда масштаб заблуждения стал очевиден, организаторам пришлось выступить с разъяснениями, чтобы избежать неловких ситуаций.

«Несмотря на то, что мы стремимся быть как можно более открытыми и, конечно же, никого не осуждаем, мы организуем мероприятие для любителей дикой природы. Пожалуйста, оденьтесь соответствующим образом», — отметили представители фестиваля.

Администрация вежливо, но настойчиво попросила потенциальных гостей соблюдать дресс-код и не путать научную программу с отдыхом на специализированных пляжах.

Программа предстоящего трехдневного мероприятия ориентирована исключительно на просветительские цели. Она включает в себя организованные прогулки по живописным природным маршрутам в сопровождении гидов, тематические мастер-классы и дискуссии, посвященные современному экоактивизму и защите окружающей среды.

Организаторы надеются, что после сделанного предупреждения на фестиваль приедут именно те, кто планирует изучать флору и фауну, а не демонстрировать собственное тело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.