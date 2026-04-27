Более 110 килограммов: буддийские монахи попытались провести наркотики на $10 миллионов

На Шри-Ланке задержали 22 буддийских монаха с крупной партией наркотиков. При досмотре у них нашли больше 110 килограммов запрещенных веществ.

Трафик наладили три монаха. Остальных, так называемых помощников, использовали втемную: те думали, что перевозят учебники и сладости для школьников. Между тем стоимость партии на черном рынке, по самым скромным подсчетам, превышает десять миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина пытался провести в Китай наркотики, спрятанные в надетый на него подгузник. Злоумышленника задержали сотрудники таможни в китайском городе Шэньчжэнь на пограничном пункте Лоху.

Контролеры обратили внимание на подозрительного путешественника с двумя яркими сумками, который старался как можно быстрее миновать «зеленый коридор». По информации ведомства, мужчина заметно нервничал и демонстративно перебирал вещи в своем багаже при виде инспекторов. Это послужило поводом для проведения тщательного личного досмотра.

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Риск диабета и рака: ожирение оставляет в организме «память» на целое десятилетие
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео