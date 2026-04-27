Два года в бегах: преступницу нашли в вентиляции жилого дома

Для полицейских это стало большой неожиданностью.

В США преступницу нашли в вентиляции жилого дома

В США задержали Кайлу Маккензи, которая скрывалась от правоохранителей с 2024 года. Как сообщил журнал People, женщину удалось найти спустя два года поисков после полученной полицией информации о ее возможном местонахождении.

Сотрудники прибыли в дом в городе Моултри, где, по данным источника, могла прятаться беглянка. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили женщину в вентиляционном отверстии в полу.

Маккензи разыскивали по делу об уголовном преступлении. Обстоятельства, при которых женщина скрывалась все это время, не уточняются. Расследование продолжается.

Ранее в США полицейские нашли 17-летнюю девушку, которая несколько дней числилась пропавшей без вести. Подростка обнаружили в доме 30-летнего мужчины, ранее судимого за сексуальное насилие.

По данным следствия, школьницу разыскали через четыре дня после исчезновения. Она пряталась в шкафу в спальне подозреваемого.

Изначально, когда правоохранители пришли к мужчине с проверкой, он признал, что знаком с девушкой, однако заявил, что не видел ее уже несколько дней и отрицал ее нахождение в доме.

