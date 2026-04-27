Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Санкт-Петербург

Переговоры по Ближнему Востоку сегодня переместились в Петербург. Туда прилетел министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который ждет встречи с Владимиром Путиным.

Внимание журналистов привлек самолет дипломата — на нем символика, посвященная памяти иранских детей, погибших во время американского удара по школе для девочек в Минабе.

Среди заявленных тем предстоящих переговоров — текущее состояние диалога между Тегераном и Вашингтоном, условия возможного перемирия, а также последствия конфликта между Ираном, Израилем и США.

Примечательно, что Аракчи не стал ждать американских переговорщиков в Пакистане и предпочел сразу отправиться в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие возобновления переговоров с США. По словам иранского лидера, враждебные действия Вашингтона, включая морскую блокаду, несовместимы с заявлениями о стремлении к политическому урегулированию конфликта. Из-за этих противоречий и оказываемого давления восстановление доверия сопряжено с серьезными трудностями.

