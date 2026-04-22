Переговоры США и Ирана в Исламабаде под вопросом: Вэнс ждет команды Трампа

Хаос в переговорном процессе достиг наивысшей точки. Стороны настолько запутались в своих желаниях, что каждый час приходят новости, противоречащие друг другу. Посредники Египет и Турция встречают в Пакистане главу делегации вице-президента Вэнса, и в этот же момент его самолет якобы сажают обратно в Вашингтоне. Постоянство, пожалуй, только у Ирана — там вообще пока не видят смысла садиться за стол переговоров. Подробности в материале корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

Летит ли вице-президент США Джей Ди Вэнс в Исламабад или не летит? Вот в чем вопрос. Это стало главной интригой в отчаянных усилиях посредников усадить Иран и Штаты за стол переговоров. Тут уже сошлись в схватке американские новостные порталы. Axios сообщал, что летит. CNN уточняет: утром в среду. The New York Times все опровергает.

«Поездка Вэнса в Исламабад приостановлена, поскольку США заявляют, что Иран не отреагировал на их условия. Эта задержка — еще одно препятствие на пути администрации Трампа к достижению соглашения, которое позволило бы ограничить ядерную программу Ирана», — сообщает The New York Times.

Поездка приостановлена, но не отменена, добавляет интриги издание: Вэнс с утра вторника сидит в ожидании команды от шефа. Если Трамп даст отмашку — тут же сорвется с места.

«Мы имеем дело не с самой приятной группой людей, но мы имеем дело с ними очень успешно. И блокада имела огромный успех. Два дня назад они сказали, что мы откроем пролив. Нет, мы не откроем пролив, пока не достигнем окончательного соглашения», — заявил Дональд Трамп.

Тем временем, по информации все той же The New York Times, Пентагон активно прорабатывает варианты новой волны ударов по Ирану, поэтому не уводит корабли и самолеты с Ближнего Востока.

Тегеран окончательно решит — летит его делегация в Исламабад или нет, когда увидит, что США «ориентированы на результат», — заявили в МИД Исламской республики. А пока результат отрицательный: блокада иранских морских перевозок — чистое нарушение перемирия, нападение на торговое судно и захват экипажа — тоже. А заявления — пусть и громкие — без четкой переговорной повестки — повод устроить небольшую панику на рынках и состричь купоны.

«Иран рассматривает участие в переговорах без повестки дня как инструмент США для управления энергетическим рынком. Иран пришел к выводу, что именно эту цель американцы сейчас и преследуют: для них переговоры — всего лишь фактор влияния на энергосектор», — сказал член Комитета национальной безопасности парламента Ирана Али Хазриан.

Но влияние весьма специфическое. Британская Financial Times сообщает: минимум 34 иранских танкера обошли блокаду США. Причем шесть судов везут именно иранскую нефть. Однако Штаты такой форс-мажор в морских перевозках вполне устраивает. Ведь глобальный сбой в логистике — тоже передел рынка, на сей раз дальних перевозок по морю.

«Накопление критически важных запасов — сейчас самая большая проблема. Мы, конечно, можем искать новые способы доставки и новые маршруты, как это было в случае с хуситами и Красным морем. Но реальность такова, что 20% нефти, 19% газа, 13% удобрений, 9% автомобилей по-прежнему застряли у Ормуза. И это по-прежнему влияет на весь остальной мир», — сказал генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес.

И вот это влияние тоже очень значимо. Объем рынка морской торговли по итогам прошлого года превысил 35 триллионов долларов. Всего на четыре триллиона меньше, чем весь рекордный госдолг США. Так что нестабильность еще и в этом сегменте мировой экономики — в дополнение к продовольственному, энергетическому и металлургическому — кому-то тоже позволит быстро обогатиться.

