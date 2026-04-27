«Отечество у нас одно»: в России отмечают День парламентаризма

День российского парламентаризма отмечается 27 апреля

120 лет назад в Петербурге начала свою работу Государственная Дума. В честь этой даты в Северной столице проходит заседание Совета законодателей. Открывая его, Валентина Матвиенко подчеркнула, что после принятия поправок в Конституцию обе палаты имеют особые полномочия. А основной вопрос, который будет рассматриваться на заседании, связан с указом Владимира Путина. Ранее президент объявил 2026 год Годом единства народов России.

«Отечество у всех нас одно. Особенно ярко это, безусловно, проявляется и в сегодняшнее непростое время, когда наши герои всех национальностей, всех вероисповеданий сражаются на передовой плечом к плечу. И раз за разом враг терпит поражение, потому что российские солдаты и офицеры сражаются за свою единую родину, за историю, за наши духовные ценности, а противниками России движет только жажда наживы, ненависть и русофобия», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Обсуждают в Петербурге и экономические вопросы. Дефицит бюджетов российских регионов по итогам прошлого года составил около полутора триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей. При этом значительная часть пришлась на регионы-доноры. Это глава ведомства подчеркнул в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Задача сегодняшнего дня заключается в том, чтобы регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, регионы-доноры больше внимания уделяли своим бюджетам, также как и в федеральном центре, тоже внимательно смотрели по тем приоритетам и консолидация бюджетов с точки зрения формирования как дополнительных доходных источников, а это в первую очередь вопросы теневого сектора, обеления», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.