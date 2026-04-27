Взгляд из космоса: спутники запечатлели снежный циклон над Москвой

Светлана Стофорандова Журналист

На снимках видны белые вихри североатлантического циклона, накрывшего столицу.

Как выглядит апрельская метель из космоса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заваленную снегом Москву запечатлели из космоса

Апрельскую зиму в Москве запечатлели из космоса. Фотографии, сделанные со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимках видны гигантские белые вихри Североатлантического циклона, накрывшего столицу.

«Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что зима задержится в столичном регионе минимум до середины недели, при этом за три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц.

Непогода бушует не только в Москве. Ураганный ветер сорвал крышу со здания в Белгороде, в Воронеже в результате циклона повалились десятки деревьев, а в Новосибирске без электричества остались тысячи жителей в нескольких районах города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к 9 мая в Москве потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

