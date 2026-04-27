Взгляд из космоса: спутники запечатлели снежный циклон над Москвой

Заваленную снегом Москву запечатлели из космоса

Апрельскую зиму в Москве запечатлели из космоса. Фотографии, сделанные со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимках видны гигантские белые вихри Североатлантического циклона, накрывшего столицу.

«Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», — говорится в сообщении.

max.ru/roscosmos

Синоптики предупреждают, что зима задержится в столичном регионе минимум до середины недели, при этом за три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц.

Непогода бушует не только в Москве. Ураганный ветер сорвал крышу со здания в Белгороде, в Воронеже в результате циклона повалились десятки деревьев, а в Новосибирске без электричества остались тысячи жителей в нескольких районах города.

