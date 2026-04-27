Путин прислал траурный венок на церемонию прощания с Алексеем Пимановым

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Помимо главы государства, дань памяти телеведущему отдали и другие высокопоставленные лица

Как Путин отреагировал на смерть Алексея Пиманова

Фото: Степченков Валерий/ТАСС

Президент России Владимир Путин прислал траурный венок на церемонию прощания с телеведущим Алексеем Пимановым, которая проходит 27 апреля на Троекуровском кладбище.

В Большом траурном зале видна композиция из цветов, украшенная лентой в цветах российского триколора с надписью: «От президента Российской Федерации».

Помимо главы государства, дань памяти телеведущему отдали и другие высокопоставленные лица. Венки в зал прощания направили председатель правительства Михаил Мишустин, а также министр обороны Андрей Белоусов.

Церемония началась в полдень по московскому времени, собрав десятки людей: коллег, близких и преданных зрителей Алексея Пиманова.

Популярный телеведущий умер 23 апреля. На момент смерти журналисту было 64 года. Его супруга, актриса Ольга Погодина, раскрыла детали трагедии, уточнив, что причиной внезапного ухода стал инфаркт.

Алексей Пиманов был одной из самых узнаваемых фигур на российском телевидении, посвятив многие годы работе над правовыми и общественно-политическими проектами. Его деятельность не ограничивалась только ведением передач; он проявил себя как талантливый режиссер, продюсер и общественный деятель.

