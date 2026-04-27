Игорь Чайка назначен руководителем Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Данные следуют из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

Игорь Чайка ранее был заместителем руководителя Россотрудничества — с 10 марта 2025 года. С 2017 года он также является членом Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2020 года во главе Россострудничества стоял Евгений Примаков. Указом он был освобожден от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Мельника заместителем генерального прокурора Российской Федерации. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

Также были утверждены новые назначения на должности прокуроров нескольких регионов. Андрей Гуришев назначен прокурором Санкт-Петербурга, Петр Забурко — прокурором Ленинградской области, а Денис Назаренко — прокурором Тверской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.