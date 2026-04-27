Погода на майские удивит? Синоптики рассказали, ждать ли потепления

Дарья Орлова Эксклюзив 24 0

После апрельского «визита зимы» главный вопрос один — отступят ли холода к длинным выходным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На 1 и 9 мая в Москве ожидается незначительное потепление

Конец апреля в Москве больше напоминает март. Снег, заморозки, шквалистый ветер и мокрая метель заставили многих задуматься, не испортит ли такая погода и майские праздники. Предварительные прогнозы дают осторожный повод для оптимизма. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как рассказал 5-tv.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, снежный период в столице затянется лишь до середины недели.

«До конца среды ждем продолжения этого „визита зимы“. Температура все это время будет оставаться довольно низкой. В четверг осадки будут носить уже локальный и кратковременный характер. Скорее всего, они будут только в виде дождя. Температура воздуха повысится до +6…+8 градусов. В пятницу, 1 мая, будет преимущественно без осадков либо без существенных осадков», — рассказал Шувалов.

По его словам, к 9 мая в Москве потеплеет уже до +18 градусов.

Какими будут первые майские выходные

Схожий сценарий дают и другие прогнозы. Несмотря на резкое арктическое вторжение в последние дни апреля, с 1 мая в центральной части России ожидается постепенное потепление.

В начале праздничных выходных ночные температуры прогнозируются на уровне +5…+8 градусов, днем — от +6 до +14 градусов. При этом пасмурная погода и дожди, по предварительным данным, сохранятся.

Синоптики центра «Фобос» также указывают, что холодная и ненастная погода продержится до конца рабочей недели, после чего температурный фон начнет расти. Уже к началу следующей недели в Москве возможны значения около +20 градусов, хотя дождевые тучи полностью не уйдут.

Первые майские праздники — с 1 по 3 мая — ожидаются скорее прохладными, чем по-настоящему весенними. Самой холодной может стать ночь на 1 мая, когда температура опустится до +4 градусов. При этом днем воздух может прогреваться до +10…+14 градусов.

Что ждать на День Победы

На вторые длинные выходные — с 9 по 11 мая — прогноз выглядит заметно лучше. По предварительным данным, ночью ожидается +9…+11 градусов, днем — до +15…+17 градусов. На 9 мая возможны дожди, однако к концу праздничного периода не исключаются прояснения.

Именно к этим датам, по словам Александра Шувалова, в Москве может потеплеть до +18 градусов.

Вернутся ли «черемуховые» холода

Впрочем, синоптики предупреждают: май может преподнести и традиционные сюрпризы. Фенолог Михаил Любов напомнил о так называемых «черемуховых» холодах, которые обычно приходятся на первую-вторую декаду месяца.

«Это, как говорят в народе, „черемуховые“ холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — приводит слова эксперта агентство РИАМО.

Именно поэтому устойчивого тепла в начале месяца ждать не стоит. По словам специалистов, весна развивается волнами: потепления сменяются похолоданиями, но каждая новая холодная волна обычно слабее предыдущей.

Когда в Москву придет настоящее тепло

В целом предварительный прогноз на майские праздники выглядит так: снег и зимние сюрпризы к выходным должны уйти, первые дни мая останутся прохладными и дождливыми, а ко Дню Победы погода станет заметно комфортнее.

Настоящее метеорологическое лето, как ожидается, придет в Москву только ближе к концу месяца.

Погода на майские удивит? Синоптики рассказали, ждать ли потепления
