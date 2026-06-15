Джейсон Деруло спел завирусившуюся ИИ-песню Silver night на концерте в Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 75 0

Это англоязычный кавер хита Юры Шатунова «Седая ночь».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Американский исполнитель Джейсон Деруло на концерте в Москве перепел англоязычный кавер на песню российского певца Юрия Шатунова «Седая ночь». Кадры публикует 5-tv.ru.

Ранее американскую версию российского хита под названием Silver night в соцсетях выдавали за концертный трек Канье Уэста, но позже стало ясно, что композиция была создана при помощи искусственного интеллекта. 

Концерт Джейсона Деруло прошел 14 июня на ЦСКА Арене. Все билеты на шоу были раскуплены заранее. Собравшиеся поклонники, не только снимали происходящее на свои мобильные телефоны, но и активно подпевали исполнителю. 

Деруло выступил в Москве в рамках своего тура The Last Dance World Tour. В прошлом году он уже проводил концерт в Москве, на котором исполнил песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

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