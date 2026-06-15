Ереван на взводе: оппозиция вышла на протест у здания ЦИК после выборов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Митингующие отказываются признавать итоги голосования.

Выборы в Армении — оппозиция вышла на протест в Ереване

Фото: Reuters/Vahram Baghdasaryan

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В Ереване оппозиция вышла на протест против итогов выборов в Армении

Оппозиционные партии и блоки Армении, а также их сторонники собрались у здания местного Центризбиркома в Ереване, чтобы выразить свое недовольство итогами недавних парламентских выборов.

На митинге против результатов голосования — толпы возмущенных граждан страны. Протестующие отказываются признавать итоги выборов и намерены продолжить борьбу конституционными методами.

За порядком в Ереване следят сотрудники полиции, которые были стянуты к улицам перед зданием. Они также полностью перекрыли вход в ЦИК.

По результатам выборов, прошедших 7 июня, в парламент Армении прошли три силы — правящая партия «Гражданский договор», набравшая большинство голосов, а также «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном» и блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Ранее оппозиция уже обвинила армянского премьера Никола Пашиняна в эскалации напряжения в стране.

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