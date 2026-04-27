Нужен не только спортсменам: какой силой обладает творог

Мурад Устаров
Продукт богат витаминами, необходимыми не только для мышц, но и для укрепления волос и ногтей.

Когда лучше есть творог — утром или вечером

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Диетолог Русакова: творог можно есть утром и вечером

Творог занимает особое место в рационе поборников здорового образа жизни, однако споры о правильном потреблении продолжаются до сих пор. О полезных свойствах продукта и о том, когда лучше его есть, в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Она напомнила, что творог богат кальцием, причем в форме, которая легко усваивается, а также фосфором, калием, витаминами группы В и белком казеином, способствующими укреплению костей и зубов, здоровому обмену веществ и выносливости мышц. Эксперт отметила, что продукт можно есть как утром, так и в вечернее время суток.

По ее словам, творог на завтрак необходим для того, чтобы зарядиться энергией на весь день. Он также доставляет длительное насыщение, улучшает работу поджелудочной железы, положительно влияет на метаболизм и усвоение кальция. Что касается употребления вечером, то продукт помогает поддерживать и восстанавливать мышечную ткань в период, когда человек ничего не ест.

«Также в твороге содержится аминокислота триптофан, которая способствует выработке мелатонина — гормона сна, и регулирует циркадные ритмы. Кроме того, вечерний перекус творожными блюдами также помогает стабилизировать уровень глюкозы в организме после других дневных приемов пищи», — подчеркнула врач.

При этом Русакова указала на то, самым оптимальным и полезным для организма является пятипроцентный творог. Эксперт добавила, что продукт с повышенным содержанием жира может привести к тяжести в желудке и нарушению обмена веществ.

Кроме того, специалист заявила, что творог подойдет не только для спортсменов, но и для следящих за ногтями, кожей и волосами. Продукт также можно беременным женщинам — он формирует скелет малыша. Пожилым гражданам творог нужен благодаря высокому содержанию микроэлементов.

Ранее 5-tv.ru писал об опасности ПП-батончиков с добавлением искусственных подсластителей.

