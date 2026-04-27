Шашлык без мяса: необычные рецепты на гриле для майских праздников

Рита Цветкова
Долгие выходные россияне любят проводить на даче или на природе за шашлыком. Но на этот раз можно придумать нечто интереснее кусочков свинины на шампурах!

Майские праздники — это солнце (желательно), тепло (если повезет) и шашлык (а его можно приготовить и под дождем при желании). Если вам хочется ощутить новый вкус длинных весенних выходных, попробуйте украсить свои шампуры не только кусочками свинины или другого мяса, но и рыбой, овощами и даже фруктами. Итак, расширяем гастрономический диапазон с советами от URA.RU!

Варианты шашлыка из овощей

Вместо фарша купите немного картофеля, отварите в мундире до полуготовности и разомните в пюре. Для сочности можно добавить в него мелко рубленый курдюк или сливочное масло, укроп и специи. Останется только облепить полученной массой шампуры и запечь до золотистой корочки.

Также вы можете порадовать близких стейками из цветной капусты или брокколи. Нужно просто разрезать кочан на плоские кружочки, смазать смесью оливкового масла, паприки и чеснока, а затем отправить на гриль. Отличной альтернативой мясу (или добавкой) станут фаршированные перцы на углях. Набейте половинки перцев отварным рисом с овощами и кедровыми орешками и запекайте до мягкости.

Кулинарным энтузиастам понравятся хачапури на шампуре. Брусок сыра сулугуни оберните полоской слоеного бездрожжевого теста, защипните края, зажарьте, быстро вращая, и наслаждайтесь! Это блюдо дополнит жареная кукуруза. Просто натрите початки сливочным маслом, солью и чили, оберните в фольгу и положите на решетку!

Рыбный и сладкий шашлык

Любители жирной красной рыбы могут приготовить аппетитные стейки из семги, горбуши или форели, палтус тоже подойдет. Насадите на шампуры кусочки, чередуя их с лимонными дольками. Креветки тоже прекрасно подходят для шашлыка. Замаринуйте их в соевом соусе с чесноком и отправьте на гриль, через несколько минут — пробуйте.

Сырный шашлык порадует вегетарианцев. Халуми или адыгейский нарежьте кубиками и поджарьте до золотистой корочки, их вкус обогатят персики или кусочки тыквы. А на десерт можно сделать ананасовый или грушевый шашлык. Нужно замариновать кубики в растопленном сливочном масле с коричневым сахаром и корицей, зажарьте на шпажках и подавайте с шариком мороженого. Грушу оттенит вкус сыра дорблю и грецких орехов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал любителям выездов на природу, как и где жарить мясо на мангале, чтобы не нарваться на штраф.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
Умер чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Станислав Ахмедов
23:33
Россиян предупредили о штрафах за кормление птиц возле дома
23:16
Шашлык без мяса: необычные рецепты на гриле для майских праздников
23:01
Нужен не только спортсменам: какой силой обладает творог
22:48
Более 110 килограммов: буддийские монахи попытались провести наркотики на $10 миллионов
22:22
Семь верст сквозь метель: в Петербурге представили драму о подвиге, который не должен быть забыт

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Риск диабета и рака: ожирение оставляет в организме «память» на целое десятилетие
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео