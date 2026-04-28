До 30 клубней с одного куста: самые урожайные сорта картофеля

Посадка картофеля начинается в мае. Именно в это время можно сделать выбор, который обеспечит вас гарниром на многие месяцы.

Какие сорта картофеля гарантируют рекордный урожай

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Садовод Самойлова: сорта Добрыня и Комадор дают рекордный урожай картофеля

Сколько картофеля вы соберете со своего огорода осенью, зависит от того, какой сорт вы посадите в мае. Об этом журналистам URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова. Она назвала сорта, которые гарантируют высокую урожайность даже в неидеальных условиях.

На первом месте Добрыня — сорт среднего срока созревания, универсальный. Каждый куст дает до 30 довольно красивых желтых крупных клубней овальной формы — примерно по 130 граммов. Такой картофель можно с гордостью выставить и на прилавок. Он также хорошо хранится и переносит транспортировку. На втором месте сорт Михайловский. Помимо высокой урожайности, он отличается устойчивостью к распространенному раку картофеля. Из него получается идеальное пюре, он также отлично хранится и растет в различных типах почвы.

В числе лучших Самойлова назвала сорт Спринтер. Он созревает быстро — примерно через 60 дней после посадки его можно пробовать. Клубни крупные, около 160 граммов, светло-желтые, не темнеют после чистки и во время варки. Сорт относительно устойчив к фитофторозу (Грибок растений. — Прим. ред.), раку картофеля и нематодам (Круглые черви-вредители. — Прим. ред.).

Далее в списке числится сорт Луговской, который вкуснее и урожайнее популярной Синеглазки — примерно 15 клубней с куста. Одним из лучших садовод также назвала сорт Конкурент. Он дает до 20 клубней с одного куста, отличается особым вкусом и универсальностью в плане приготовления. Выдающийся Командор дает до 25 клубней с куста по 120 граммов, долго хранится и также устойчив к фитофторе и раку картофеля. Еще один вкусный сорт — Вымпел.

Самойлова призвала садоводов не охотиться за экзотикой. По ее словам, сорта картофеля фиолетового тона отличаются практически нулевой урожайностью и очень мелкими клубнями — по две-три штуки на куст. 

До 30 клубней с одного куста: самые урожайные сорта картофеля
