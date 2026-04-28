Хлеб с двухлетним сроком годности появился в России

Мурад Устаров
Разработку вели совместно с Минобороны.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В России создали хлеб, который может храниться в течение двух лет. Об этом сообщил ТАСС глава отдела космического питания НИИ пищеконцентрационной промышленности Андрей Ведерников.

Специалист отметил, что разработку вели при участии Министерства обороны. По его словам, за основу продукта взяли хлеб, созданный для космонавтов более 50 лет назад.

«На основе хлеба, который был разработан для космонавтов еще в 1960 — 1970-х годах, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения 2 года», — сказал он.

При этом Ведерников не стал делиться подробностями, из чего состоит хлеб, как его изготавливают и для чего он предназначен. Кроме того, сотрудник НИИ не рассказал о перспективах появления продукта в магазинах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России с 1 апреля начал действовать новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Стандарт соответствует международным требованиям и заменяет советский гост, принятый еще в 1986 году.

