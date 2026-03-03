Замена советского: новый ГОСТ на белый хлеб введут в России с 1 апреля

Андрей Черненко
Андрей Черненко

Новый стандарт качества является международным.

ГОСТ на белый хлеб с 1 апреля 2026: что изменится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки вступит в силу в России с 1 апреля

С 1 апреля в России вводится новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Это следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости.

Теперь можно выпекать подовый хлеб овальной формы. Разрешена масса менее 500 граммов, хотя раньше она должна была быть от 500 грамм.

Срок выдержки хлеба на предприятии не изменился — максимум 10 часов. Однако рекомендации по сроку реализации в магазинах, которые ранее составляли 24 часа, были убраны из нового стандарта.

Также определен перечень сырья для белого хлеба: мука пшеничная высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, вода и сахар. Можно использовать пищевые добавки из классов "вещество для обработки муки", "антиокислитель" и ферментные препараты.

Новый ГОСТ является международным стандартом и заменяет советский ГОСТ 1986 года.

Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Однако некоторые стандарты обязательны, если на них ссылаются в законе, контракте или техрегламенте.

Прежде стало известно, что с 1 апреля 2026 года в России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы. Новый стандарт будет распространяться на чипсы, сделанные из натурального картофеля или его переработанных продуктов, обжаренные или запеченные. В них могут быть пищевые добавки, но это не обязательно. Продукт должен быть надежно упакован и предназначен для употребления.

