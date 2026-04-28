Дело о гибели мальчика в бассейне: приговор не устроил ни семью, ни обвиняемых

Родственники ребенка не согласны с решением суда и требуют более сурового наказания. Виновные тоже намерены обжаловать приговор.

Приговор по делу о гибели ребенка в бассейне вынесли в Нижегородской области. Три года назад пятилетний Кирилл остался без присмотра, ушел под воду и захлебнулся. На скамье подсудимых оказались сотрудники спортивного комплекса.

Родственники мальчика не согласны с решением суда и требуют более сурового наказания. Виновные тоже намерены обжаловать приговор. Все подробности — у корреспондента «Известий» Яны Налимовой.

Это мама погибшего Кирилла. В коридоре суда она выясняет отношения с теми, кто пришел поддержать виновных в смерти ее сына. С приговором она не согласна. Светлана уверена, речь идет не о халатности, об умышленном убийстве.

«Нам запретили заходить в ФОК. Именно на это занятие. По просьбе администратора я написала заявление», — рассказала Светлана Медведицына.

О том, что произошло, она узнала, уже когда в центр приехала карета скорой. Медикам, лишь оставалось констатировать смерть малыша.

«Не поверю, что они не видели ребенка. И десять минут все он тонул. Только на седьмой минуте, экспертиза показала, что у ребенка смерть произошла. Все семь минут ребенок был в сознании. В очках, он видел. И эти твари ему не помогли. Я не знаю как их назвать. Это нелюди, это скоты», — заявила мать мальчика.

Позже выяснилось, бассейн вообще не предназначен для детей младше шести лет. Но несмотря на это, за месяц до трагедии директор комплекса заключил договор с частным предпринимателем на занятия плаванием для дошкольников. А та, наняла подругу-тренера, которая и допустила гибель ребенка.

Последняя, к слову, не имела профильного образования, не владела методикой обучения плаванию, не знала правил безопасности и основ первой помощи. Трудовой договор с ней не заключали, преподаватель работала неофициально.

Но семья погибшего уверена — этих деталей мало. Остались вопросы, на которые следователи не готовы ответить до сих пор.

«Следствие не доказало, почему ребенок оказался вместо бассейна, в котором он занимался, на расстоянии шести метров от того места. Сколько по времени был ребенок, следствие не доказало. Хотя есть видеозаписи. Синева несла ребенка, через десять минут она его достала», — пояснила бабушка мальчка Елена Онищенко.

Обе стороны не спешат ставить точку в этом. Виновные собираются обжаловать приговор.

Семья погибшего мальчика тоже не собирается отступать, они будут добиваться более сурового наказания.

