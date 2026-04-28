SCMP: население Китая может сократиться на 60 миллионов человек за десять лет

В ближайшие десять лет Китай может столкнуться с демографическим кризисом. Об этом сообщил журнал South China Morning Post (SCMP).

По мнению ученого Аллена Фэна, депопуляция может составить 60 миллионов человек, что сопоставимо с численностью населения всей Франции. Он также убежден: рождаемость уменьшится в основном в наиболее развитых провинциях республики. Это естественным образом приведет к целому ряду нежелательных последствий.

Как ответил Аллен Фэн, сокращение численности населения негативно скажется, в том числе на экономике Китая. Кроме того, если его прогнозы все же оправдаются, то, например, расходы государства в социальной сфере вырастут в разы.

«Демографический спад уже сказывается на экономике, поскольку уменьшение численности семей и старение населения создают дополнительную нагрузку на системы ухода за пожилыми людьми», — сказано в статье.

В 2025-м в КНР размер бюджета социальных фондов достиг рекордной цифры — 2,9 триллиона юаней (около 425 миллиардов долларов США. — Прим. ред.).

Ранее в КНР ввели налог на презервативы для повышения рождаемости. В прошлом году в республике родилось почти восемь миллионов детей. Что стало рекордно низким показателем за последние десятилетия.

