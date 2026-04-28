Банда 11-летних: группа девочек закошмарила район в Хельсинки

Банда девочек 11‑15 лет закошмарила район в Хельсинки, полиция бессильна

Группа девочек, которая совершила серию преступлений в районе Вуосаари в Хельсинки, стала уникальным случаем для местной полиции. Об этом правоохранители рассказали на пресс-конференции, посвященной подростковой преступности в городе.

Силовики заявили, что речь идет о банде, состоящей из десяти человек. Ее подозревают в грабежах, нападениях, угроза, порче имущества и других нарушениях. Известно, что к середине апреля зарегистрировано около 30 заявлений. При этом основные члены группировки — подростки, родившиеся в 2012–2015 годах, которые не подлежат уголовной ответственности. Неформальным ее лидером может быть 11-летняя девочек, рассказало издание EADaily.

«Полиция отмечает, что ранее не сталкивалась с таким количеством правонарушений, совершенных столь молодыми участниками. По словам представителей полиции, преступления совершались разными составами, а не одной постоянной группой, однако одни и те же лица повторяются в материалах дел. При этом подростки зачастую не знакомы друг с другом заранее, не учатся в одной школе и не живут в одном районе», — сказано в тексте.

Полицейскуие отметили, что в отношении детей младше 15 лет у органов практически нет инструментов воздействия. В таких ситуациях приходится передавать информацию в органы опеки и вести деятельность через межведомственные группы и соцслужбы.

При этом городское руководство утверждает, что большинство детей законопослушны, несмотря на вспыхнувший инцидент.

