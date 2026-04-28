Слишком по-дружески: Дональд Трамп нарушил этикет при встрече с Карлом III

Дональд Трамп нарушил этикет при встрече с Карлом III

Президент США Дональд Трамп нарушил строгие правила королевского протокола во время встречи с королем Великобритании Карлом III в Белом доме. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел на Южной лужайке резиденции американского лидера, когда после совместной фотосессии Трамп дружески похлопал монарха по правому плечу. Так он направлял его внутрь здания.

Британский протокол предписывает воздерживаться от физического контакта с членами королевской семьи, если они сами не протянули руку или не сделали шаг навстречу.

Несмотря на тщательную подготовку к визиту, президент предпочел продемонстрировать теплоту отношений через этот неформальный жест.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что данное действие выглядело как политический шаг, подчеркивающий «особую дружбу» между лидерами.

«Этот контакт с рукой во время входа выглядел как стремление Трампа показать близость, хотя сам президент вел себя более сдержанно, чем во время их прошлой встречи в сентябре 2025 года», — поделилась специалист.

По мнению специалиста, Карл III, в отличие от своей матери, королевы Елизаветы II, относится к подобным отступлениям от правил более спокойно. Поэтому легкое прикосновение не вызвало видимого дискомфорта у Его Величества.

Приветствие также включало крепкое восьмисекундное рукопожатие между мужчинами и традиционные поцелуи в обе щеки, которыми обменялись первая леди США Мелания Трамп и королева Камилла. Это создало почти семейную атмосферу встречи.

Дональд Трамп не в первый раз допускает оплошности в общении с представителями Виндзорской династии. В 2018 году он вызвал шквал критики, когда повернулся спиной к королеве Елизавете II и шел впереди нее во время смотра почетного караула.

Нынешний визит монарха в Вашингтон проходит на фоне усиленных мер безопасности после недавнего инцидента со стрельбой на ужине ассоциации корреспондентов. Программа государственного визита Карла III остается крайне насыщенной. Помимо чаепития в Зеленой комнате и осмотра исторических ульев на территории Белого дома, запланированы посещение резиденции британского посла, двусторонняя встреча в Овальном кабинете и выступление перед Конгрессом США.

