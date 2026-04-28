Страшный сигнал: лактация у женщины оказалась симптомом рака груди

Mirror: лактация у женщины оказалась симптомом рака груди

В Великобритании 43-летняя женщина обнаружила у себя онкологию после того, как у нее началась лактация. Однако она не была беременной или кормящей матерью. Об этом сообщило Mirror.

Женщина обратилась за помощью еще в 2025 году. Однако медики сначала связали симптом с повышенным уровнем гормона пролактина и назначили таблетки.

Лекарства вызвали плохое самочувствие и не остановили процесс лактации. Позже на груди женщины появилось уплотнение.

Повторный осмотр выявил опухоль. После чего врачи подтвердили диагноз — рак груди второй стадии.

Женщина рассказал, что по лицам врачей сразу поняла серьезность ситуации.

«Когда я начала лактировать, мне было неловко — это совсем не то, чего ожидаешь», — призналась она.

Пациентке провели сложную инвазивную операцию по удалению пораженных тканей и лимфоузлов с одновременной реконструкцией груди.

После вмешательства последовал курс радиотерапии и гормональное лечение, которое спровоцировало у женщины ранний климакс.

По словам специалистов, опухоль могла развиваться длительное время, прежде чем стала заметной.

Супруг женщины, сам переживший рак почки в 2009 году, оказывал жене поддержку на всех этапах терапии.

Сейчас она идет на поправку и призывает других внимательнее относиться к необычным сигналам организма. Женщина подчеркнула, что симптомы рака не всегда ограничиваются наличием явного уплотнения или шишки.

