Страшный сигнал: лактация у женщины оказалась симптомом рака груди

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

При первом осмотре врачи выписали таблетки и отправили ее домой.

Почему может начаться лактация у небеременной женщины

Mirror: лактация у женщины оказалась симптомом рака груди

В Великобритании 43-летняя женщина обнаружила у себя онкологию после того, как у нее началась лактация. Однако она не была беременной или кормящей матерью. Об этом сообщило Mirror.

Женщина обратилась за помощью еще в 2025 году. Однако медики сначала связали симптом с повышенным уровнем гормона пролактина и назначили таблетки.

Лекарства вызвали плохое самочувствие и не остановили процесс лактации. Позже на груди женщины появилось уплотнение.

Повторный осмотр выявил опухоль. После чего врачи подтвердили диагноз — рак груди второй стадии.

Женщина рассказал, что по лицам врачей сразу поняла серьезность ситуации.

«Когда я начала лактировать, мне было неловко — это совсем не то, чего ожидаешь», — призналась она.

Пациентке провели сложную инвазивную операцию по удалению пораженных тканей и лимфоузлов с одновременной реконструкцией груди.

После вмешательства последовал курс радиотерапии и гормональное лечение, которое спровоцировало у женщины ранний климакс.

По словам специалистов, опухоль могла развиваться длительное время, прежде чем стала заметной.

Супруг женщины, сам переживший рак почки в 2009 году, оказывал жене поддержку на всех этапах терапии.

Сейчас она идет на поправку и призывает других внимательнее относиться к необычным сигналам организма. Женщина подчеркнула, что симптомы рака не всегда ограничиваются наличием явного уплотнения или шишки.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

12:35
Проблемы с памятью связаны с развитием патологий у людей с больными почками
12:29
«Ненавидят друг друга»: почему Маск подал в суд на главу OpenAI Альтмана
12:22
До трех увеличилось число погибших при пожаре на севере Москвы
12:16
«Продают дома»: место исчезновения Усольцевых назвали «вторым перевалом Дятлова»
12:14
ВС РФ освободили Ильиновку в ДНР и установили контроль над Землянками под Харьковом
12:10
Сладкая угроза: как избыток углеводов приближает старение

Сейчас читают

«Был эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней
Нарвалась: звезда «Кухни» Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео