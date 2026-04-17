Центр ядерной медицины начнет работать в Подмосковье до конца 2026 года

В России откроет свои двери первый комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологии.

Центр ядерной медицины начнет работу уже в конце года. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Новый комплекс строится в Подмосковье. Здесь, в том числе, будут развивать одно из самых перспективных направлений борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Вот это один из полутора десятков мировых центров и первый в России. Мы формируем мощнейший высокотехнологичный наукоемкий кластер, нацеленный на фундаментальную науку с одной стороны, а с другой стороны -конкретно на нужды современной медицины. Создавать центр, которому нет аналогов в стране. Плюс к этому масса сопутствующих вещей формируется на этой площадке», — рассказал Михаил Ковальчук.

