Ответят по закону: юрист объяснил, как мошенники вовлекают детей в преступления

Юрист Харламов: с подростками работают профессиональные мошенники-манипуляторы

Подростки, совершившие преступления под влиянием мошенников, все равно несут уголовную ответственность, если достигли установленного законом возраста. Об этом рассказал юрист в области уголовного права Евгений Харламов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам эксперта, в таких ситуациях речь идет не о статусе жертвы, а о соучастии в противоправных действиях. Даже если подросток действовал под психологическим давлением, или его обманули, это не освобождает от наказания. Ответственность наступает с 14 или 16 лет — в зависимости от тяжести совершенного деяния.

«Если он достиг возраста 14-летнего или 16-летнего, в зависимости от того, что он сотворил, он все равно будет подлежать уголовной ответственности. Если все-таки позвонили, подросток, слава тебе, Господи, еще не успел натворить бед, он должен сразу же звонить в полицию, либо в экстренные службы, сообщить о том, что его просят делать», — пояснил Харламов.

Юрист подчеркнул, что правоохранительные органы никогда не дают «задания» по телефону и не привлекают граждан к операциям подобным образом.

В последние годы число случаев, когда несовершеннолетние попадают под влияние злоумышленников, заметно выросло. Подростков втягивают в совершение поджогов, краж и даже в более тяжкие преступления. Мошенники используют психологическое давление, угрозы и ложные обещания, убеждая, что их действия якобы являются частью важной миссии.

«Мама или папа доставили вам пиццу. Введите, пожалуйста, код, чтобы вам вручили эту пиццу. Ну, такой, может, примитивный пример, но вот такое бывает. Вы вводите этот код, все автоматически, там везде все сразу же уходит на те или иные сайты, Госуслуги, если они у вас есть. И активизация пошла. То есть плюс к этому еще идет психологическая обработка со стороны вот этих террористов Украины», — подчеркнул юрист.

Эксперты отмечали, что одна из причин этой деятельности злоумышленников в сторону несовершеннолетних — их активность в интернете и открытость личной информации. По словам Харламова, злоумышленники часто используют простые схемы: просят ввести коды из сообщений, обещают подарки или доставку. После этого получают доступ к личным данным, в том числе к аккаунтам на государственных сервисах.

Также юрист указал, что с подростками работают профессиональные манипуляторы, способные воздействовать не только на детей, но и на взрослых. Для того, чтобы снизить риск подобных ситуаций, необходимо ограничить публикацию личной информации и не отвечать на подозрительные сообщения.

Как ранее писал 5-tv.ru, специалисты отмечали, что профилактика должна вестись на всех уровнях — в семье, школе и других образовательных учреждениях. Важно обсуждать с детьми реальные случаи, объяснять схемы обмана и формировать критическое мышление.

Психологи добавляли, что особую опасность представляют предложения быстрого заработка. За ними, как правило, скрываются манипуляторные схемы. Одним из тревожных сигналов является просьба сохранить «секрет» и никому не рассказывать о способе получения денег.

Родителям рекомендовали выстраивать доверительные отношения с детьми без давления и жесткого контроля. Важно, чтобы ребенок мог открыто говорить о своих проблемах и сомнениях. При этом следует обращать внимание на изменения в поведении: замкнутость, агрессию, отказ от привычных занятий или нарушения сна.

Необходимо понимать, что так называемые «удобные» и очень послушные дети чаще становятся жертвами мошенников. В то же время те, кто умеет отстаивать свою позицию и критически оценивать ситуацию, реже поддаются влиянию.

В случае, если ребенок все же столкнулся с мошенниками, родителям посоветовали сохранять спокойствие и не обвинять его. Важно объяснить, что проблему можно решить совместно, и обратиться в правоохранительные органы.

Эксперты подчеркнули: главное правило — ни при каких обстоятельствах не выполнять указания неизвестных, особенно если они связаны с нарушением закона. При малейших сомнениях следует обращаться за помощью к взрослым или в полицию.

