На пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА

Сотрудников объекта оперативно эвакуировали, раненых нет.

Последствия атаки украинского БПЛА на Пермскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал промышленную площадку в Пермском муниципальном округе, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Работников оперативно эвакуировали, раненых нет, однако на объекте начался пожар. На месте удара действуют сотрудники экстренных служб, в области сохраняется режим «Беспилотной опасности».

Также БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нескольких производственных объектов в Оренбургской области, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. Как сообщает Министерство обороны России, четыре дрона поражены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 26 апреля дежурные средства ПВО сбили 203 украинских беспилотника над регионами РФ.

Территория РФ регулярно подвергается украинским обстрелам с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в своем обращении к народу. Враг использует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

