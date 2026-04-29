На пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА

Сотрудников объекта оперативно эвакуировали, раненых нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал промышленную площадку в Пермском муниципальном округе, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Работников оперативно эвакуировали, раненых нет, однако на объекте начался пожар. На месте удара действуют сотрудники экстренных служб, в области сохраняется режим «Беспилотной опасности».
Также БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нескольких производственных объектов в Оренбургской области, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. Как сообщает Министерство обороны России, четыре дрона поражены силами противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 26 апреля дежурные средства ПВО сбили 203 украинских беспилотника над регионами РФ.
Территория РФ регулярно подвергается украинским обстрелам с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в своем обращении к народу. Враг использует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
25%
Нашли ошибку?