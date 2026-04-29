Казахстан не рассматривает вопрос изменения формата своего участия в ОПЕК+

Казахстан не рассматривает возможность изменения формата участия в соглашении ОПЕК+ (расширенный формат Организации стран — экспортеров нефти. — Прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны.

В ведомстве уточнили, что такой вопрос не обсуждается и остается вне повестки в данный момент.

Заявление прозвучало после информации о решении ОАЭ выйти из соглашения ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года, о чем писал 5-tv.ru. При этом эмиратская сторона отмечала, что продолжит придерживаться политики, направленной на стабильность мирового нефтяного рынка.

Казахстан подтвердил, что сохраняет текущие условия сотрудничества в рамках альянса, несмотря на изменения в составе участников.

ОПЕК — это международное объединение стран, которые координируют добычу и экспорт нефти для стабилизации цен на мировом рынке. При этом ОПЕК+ — это расширенный формат данного соглашения, в который кроме стран-участниц ОПЕК включены и другие нефтедобывающие государства, в том числе Россия, участвующие в согласовании уровней добычи.

