Складки и заломы: как позы для сна сказываются на женской коже

Диана Кулманакова
При смене позиции разница заметна уже после одной ночи.

Какая поза для сна лучше всего чтобы не появлялись морщины

Indian Express: сон на животе может негативно сказываться на женской коже

Любимая поза для сна многих женщин может оказаться не такой безобидной, как кажется. Отдых на животе плохо сказывается на состоянии кожи. Об этом сообщило Indian Express.

Пульмонолог доктор Винни Кантру в разговоре с актрисой Сохой Али Хан пояснила, что сон на животе ухудшает кровоснабжение кожи лица. Из-за этого появляются отеки, особенно под глазами.

По словам врача, разница заметна уже после одной ночи. Достаточно сравнить свое лицо после сна на животе и на спине.

Актриса согласилась с наблюдением доктора, но призналась, что у нее самой изменить привычку не получается.

Доктор Аджай Додеджа, младший консультант по дерматологии в больнице KIMS в Тане, объяснил механизм. Положение лицом вниз оказывает постоянное давление на кожу, что препятствует лимфодренажу. Жидкость задерживается в тканях, особенно вокруг глаз.

Это приводит к утренней отечности и появлению так называемых «линий сна» — складок и заломов, которые со временем могут стать более заметными и превратиться в морщины.

Самой полезной для кожи считается поза на спине. В этом случае лицо не соприкасается с подушкой, кожа не мнется и не растягивается.

Сон на боку лучше, чем на животе, но он создает неравномерное давление на одну сторону лица, что со временем может привести к асимметрии и мелким морщинкам.

Тем, кто не может отказаться от привычки спать на животе, врачи советуют:

  • использовать наволочки из атласа или шелка, чтобы уменьшить трение;
  • увлажнять кожу перед сном;
  • слегка приподнимать голову, чтобы уменьшить задержку жидкости.

Доктор Додеджа напомнила, что отечность под глазами может быть вызвана и другими причинами. Например, недостатком сна, избытком соли, аллергией или обезвоживанием.

