В Кремле разъяснили срок предложенного перемирия ко Дню Победы

Песков: Путин пока не принял решения по перемирию в зоне СВО на День Победы

Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне специальной военной операции на День Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будут объявлены<…> Будет решаться верховным главнокомандующим», — сказал Песков.

Временное перемирие между Россией и Украиной в честь Дня Победы пока предполагается организовать в саму дату праздника.

Официальный представитель Кремля также отметил, что Россия не получила никакой реакции Украины на эту инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что готов объявить перемирие на период празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Президент США отметил важность торжественной даты, символизирующей общую победу над нацизмом. Трамп также напомнил о предыдущем опыте краткосрочного прекращения огня в период православной Пасхи.

Кроме того, в ходе встречи Путин обратил внимание американского коллеги на то, что Украина продолжает открыто наносить террористические удары по гражданским объектам на территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.