В Кремле разъяснили срок предложенного перемирия ко Дню Победы

Россия не получила никакой реакции Украины на инициативу прекращения огня.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Песков: Путин пока не принял решения по перемирию в зоне СВО на День Победы
Путин пока не принял решения по конкретным часам перемирия в зоне специальной военной операции на День Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будут объявлены<…> Будет решаться верховным главнокомандующим», — сказал Песков.
Временное перемирие между Россией и Украиной в честь Дня Победы пока предполагается организовать в саму дату праздника.
Официальный представитель Кремля также отметил, что Россия не получила никакой реакции Украины на эту инициативу.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что готов объявить перемирие на период празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Президент США отметил важность торжественной даты, символизирующей общую победу над нацизмом. Трамп также напомнил о предыдущем опыте краткосрочного прекращения огня в период православной Пасхи.
Кроме того, в ходе встречи Путин обратил внимание американского коллеги на то, что Украина продолжает открыто наносить террористические удары по гражданским объектам на территории России.
