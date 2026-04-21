Свою вину отрицает: 12-летний подросток изнасиловал 60-летнюю женщину

В Великобритании 12-летний подросток изнасиловал 60-летнюю женщину

В Великобритании 12-летний подросток изнасиловал 60-летнюю женщину. Об этом сообщило Би-би-си.

В ходе заседания окружной судья заслушал аргументы сторон и принял решение поместить юного злоумышленника под стражу в специальное учреждение для несовершеннолетних.

Подозреваемый, личность которого не разглашается в силу возраста, не признал свою вину по основным эпизодам. Он также отрицает свою причастность к дополнительным обвинениям, связанным с удушением и хищением имущества.

Представители полиции подтвердили детали выдвинутых обвинений, уточнив состояние пострадавшей.

«12-летний мальчик был задержан и обвинен в нанесении ранений и сексуальном насилии. Ему также предъявлено обвинение в краже и в удушении», — отметили правоохранители.

По словам сотрудников полиции, сейчас жертва находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Расследование инцидентов продолжается. Правоохранительные органы собирают доказательства. Дело расследуется совместно с социальными службами для обеспечения контроля процесса над несовершеннолетним подозреваемым.

