Свою вину отрицает: 12-летний подросток изнасиловал 60-летнюю женщину

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Подросток изнасиловал пожилую женщину и попытался задушить

Фото: www.globallookpress.com/Joel Goodman

В Великобритании 12-летний подросток изнасиловал 60-летнюю женщину

В Великобритании 12-летний подросток изнасиловал 60-летнюю женщину. Об этом сообщило Би-би-си.

В ходе заседания окружной судья заслушал аргументы сторон и принял решение поместить юного злоумышленника под стражу в специальное учреждение для несовершеннолетних.

Подозреваемый, личность которого не разглашается в силу возраста, не признал свою вину по основным эпизодам. Он также отрицает свою причастность к дополнительным обвинениям, связанным с удушением и хищением имущества.

Представители полиции подтвердили детали выдвинутых обвинений, уточнив состояние пострадавшей.

«12-летний мальчик был задержан и обвинен в нанесении ранений и сексуальном насилии. Ему также предъявлено обвинение в краже и в удушении», — отметили правоохранители.

По словам сотрудников полиции, сейчас жертва находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Расследование инцидентов продолжается. Правоохранительные органы собирают доказательства. Дело расследуется совместно с социальными службами для обеспечения контроля процесса над несовершеннолетним подозреваемым.

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео