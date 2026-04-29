«Вы триггерите»: Олеся Иванченко назвала вопросы о беременности больной темой

Олеся Иванчеко назвала вопросы о беременности больной темой

Российская ведущая и блогер Олеся Иванченко развеяла слухи о своей беременности и дала понять, что задавать ей такие вопросы — плохая идея. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Недавно блогер отправилась со своим возлюбленным в романтическое путешествие. Пара прилетела в Париж, где посетила Диснейленд и поделилась серией фото на фоне Эйфелевой башни.

На одном из кадров подписчица заметила у Олеси «особый взгляд» и заявила, что та беременна. Однако звезда шоу не оставила это без внимания. Телеведущая решила объяснить, почему считает, что подобные комментарии неуместны и могут быть болезненными.

«Понятно, что можно сказать, мол, люди пишут — то с добрыми намерениями, надо радоваться и все такое. Но когда вы навязчиво ищете то, чего нет, я правда считаю это клиникой», — поделилась Иванченко.

Также ведущая добавила, что такими вопросами можно причинить сильную боль. По ее словам у женщин может быть много причин, почему им неприятны такие темы. Например, проблемы со здоровьем. Возможно, они просто не готовы пока к такому статусу или же поправилась и переживает по этому поводу, уточнила актриса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.