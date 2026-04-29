«Можно, а зачем?» —назван топ мемов начала 2026 года

Екатерина Чумоватова
Стали известные самые популярные тренды за период с 1 января по 31 марта.

Какие популярные мемы в начале 2026 года откуда пошли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Brand Analytics составил топ мемов начала 2026 года

Самым популярным мемом начала 2026 года стала фраза «Можно, а зачем?». Она собрала 294,2 тысячи упоминаний пользователей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics.

Известная реплика прозвучала во время интервью российского блогера с представителем автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» Олегом Евгеньевичем Груненковым. В ходе беседы инфлюенсер поинтересовался у мужчины, «почему нельзя взять и выпустить условную BMW 5-й серии». Именно на этом моменте раздалась распространенная фраза от представителя АвтоВАЗа.

Второе место занял мем «Фа втфа пепе шнейне», собравший 292,6 тысячи упоминаний. Эта фраза завирусилась благодаря российскому и казахстанскому рэперу Ганвесту. В его речи на постоянной основе появлялись эти странные слова. Музыкант начал ими подписывать каждый пост в своих социальных сетях, комбинируя их последовательность.

На третьем пункте тренд, набравший 242,1 тысяч упоминаний — «Мой 2016». Многие начали ностальгировать по старому времени. Люди стали выкладывать свои старые фото, мемы, песни и игры. Эту волну подхватили и звезды, что дало большую популярность контенту.

В общей сумме аналитики выделили девять миллиардов сообщений за первый квартал 2026 года. В топ-15 также вошли «Сикс Сэвен», «Данил Колбасенко», «Филяй-филяй», «Возьми телефон, детка» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России развился тренд коллекционирования бумажных книг. Россияне стали больше интересоваться изданиями в обложках, как элементом образа жизни и новым хобби.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
