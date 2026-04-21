С Telegram взыскали 7 млн рублей за отказ удалять экстремистский контент

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Руководство платформы привлекли к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таганский районный суд Москвы взыскал с Telegram семь миллионов рублей за отказ удалять экстремистские материалы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Руководство платформы привлекли к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Она предусматривает для юридических лиц штраф от трех до восьми миллионов рублей.

В феврале 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов об удалении запрещенной в России информации. Сразу после этого Роскомнадзором принял решение замедлить Telegram из-за нарушения законодательства РФ.

На фоне этого основатель мессенджера Павел Дуров сделал заявление. Он призвал россиян сильно не переживать. Кроме того, бизнесмен пообещал все наладить. Однако ситуация остается прежней.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность трех фондовых мошенников в Telegram. Во время задержания у фигурантов изъяли часы и аксессуары на сумму более трех миллионов рублей. В своих публикациях злоумышленники призывали покупать или продавать активы. Это существенно меняло котировки российских ценных бумаг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

