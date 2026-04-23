Тревожный сдвиг на рынке труда: ИИ вытесняет специалистов одной профессии

Дарья Орлова
Алгоритмы теперь справляются с рядом задач лучше людей без опыта.

Искусственный интеллект начал вытеснять начинающих программистов

В России фиксируется падение востребованности ИТ-специалистов начального уровня из-за активного внедрения нейросетей в процесс разработки. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал глава сервиса SuperJob Алексей Захаров.

По словам эксперта, современные системы автоматического кодинга достигли такого высокого уровня совершенства, что работодатели все чаще предпочитают использовать технологии вместо найма малоквалифицированных сотрудников. Захаров отметил, что под основным ударом оказались те, чьи обязанности связаны с выполнением рутинных операций, касающихся обработки текстовой информации или чисел.

Ситуация на рынке труда для джуниор-разработчиков заметно отличается от положения дел в других отраслях. Как подчеркнул руководитель рекрутингового портала, в сферах, где требуется физическое присутствие или управление транспортом, дефицита кадров не наблюдается.

«Снижения спроса нет у курьеров, их постоянно нанимают. У водителей тоже нет. А вот на программистов начального уровня спрос снижается», — поделился наблюдениями топ-менеджер.

При этом он уточнил, что полная замена людей искусственным интеллектом не произойдет мгновенно, так как это достаточно длительная трансформация, которая может занять жизнь целого поколения.

