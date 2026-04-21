Имущество Чубайса на пять с половиной миллиардов рублей могут арестовать

В отношении экс-главы «Роснано» открыли уже третье исполнительное производство.

У бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса хотят арестовать имущество на пять с половиной миллиардов рублей. В отношении него открыли уже третье исполнительное производство. Два предыдущих были на сумму 17,5 миллиарда рублей.

Среди обвинений — искажение финансовой отчетности и заключение договоров на невыгодных для «Роснано» условиях.

Анатолий Чубайс покинул руководящий пост госкорпорации в 2022 году. И, по некоторым данным, перебрался в Израиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебные приставы возбудили исполнительное производство об аресте имущества и денежных средств Анатолия Чубайса. Корпорация «Роснано» подала иск к своим бывшим топ-менеджерам, не досчитавшись почти 12 миллиардов рублей убытков от нескольких инвестиционных проектов.

В список активов Чубайса входит огромный особняк в писательском поселке Переделкино стоимостью от 30 до 70 миллионов долларов с кинозалом, бассейном, сауной и более чем 15 санузлами, а также гостевой дом и дом для охраны. Также он владел трехкомнатной квартирой на Воробьевых горах, участком с домом в поселке Жаворонки и пентхаусом в центре Москвы.

