Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

Об этом сообщает МЧС России.

Открытое горение на НПЗ в Туапсе

Фото: МЧС России/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России.

По данным пресс-службы ведомства, в результате эффективного проведения пенной атаки пожарные смогли полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ. Отмечается, что во многом этому поспособствовало оперативное наращивание группировки сил и средств, а также качественное их распределение по участкам работ.

Ранее, 28 апреля, на территории всего Туапсинского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал о террористической атаке беспилотников на Туапсе, в результате чего начался пожар на НПЗ. В морском порту города были зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие 312 человек, были задействованы 73 единицы техники. К работе подключили силы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На место происшествия сразу выехал глава МЧС Александр Куренков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
