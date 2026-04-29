Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России.

По данным пресс-службы ведомства, в результате эффективного проведения пенной атаки пожарные смогли полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ. Отмечается, что во многом этому поспособствовало оперативное наращивание группировки сил и средств, а также качественное их распределение по участкам работ.

Ранее, 28 апреля, на территории всего Туапсинского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал о террористической атаке беспилотников на Туапсе, в результате чего начался пожар на НПЗ. В морском порту города были зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие 312 человек, были задействованы 73 единицы техники. К работе подключили силы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На место происшествия сразу выехал глава МЧС Александр Куренков.

