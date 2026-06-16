Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин
Названа причина смерти инженера.
Фото: YouTube/vladimir kuzmin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер, ему был 71 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антона Бойков.
Причиной смерти инженера стал инсульт.
Новость дополняется.
64%
Нашли ошибку?