Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер, ему был 71 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антона Бойков.

Причиной смерти инженера стал инсульт.

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