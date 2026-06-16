Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 12 0

Названа причина смерти инженера.

Фото: YouTube/vladimir kuzmin

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Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер, ему был 71 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антона Бойков.

Причиной смерти инженера стал инсульт.

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