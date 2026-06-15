Взлет обернулся катастрофой: в США разбился стратегический бомбардировщик В-52

Стратегический бомбардировщик В-52 потерпел крушение в США

Бомбардировщик американских военно-воздушных сил В-52 Stratofortress разбился после вылета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. О происшествии сообщил местный телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на источники.

«В понедельник вскоре после взлета с авиабазы ​​Эдвардс в пустыне Мохаве в Калифорнии разбился бомбардировщик B-52 Stratofortress», — передает собеседник.

Информацию о крушении военного самолета подтвердили и в пресс-службе авиабазы. Уточняется, что инцидент произошел в 11:20 по местному времени (21:20 — мск). На месте падения самолета вспыхнул пожар, в небо поднялись густые клубы черного дыма.

На месте происшествия сейчас находятся представители экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий крушения бомбардировщика. При этом судьба экипажа, а также причины инцидента пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении в Иркутской области самолета Ту-22МЗ. Лайнер рухнул при заходе на посадку во время учебного полета. Находившиеся внутри самолета успели катапультироваться.

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