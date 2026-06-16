Опасный завтрак: врач назвал лучший и худший вариант яичницы

Диетолог Поляков: яичница с колбасой и сосисками вредна для здоровья

В списке самых популярных блюд на завтрак особое место занимают яичница глазунья и омлет. Однако их польза зависит не только от способа приготовления, но и дополнительных ингредиентов. Обо всех полезных и вредных вариантах рассказал в интервью aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам эксперта, яичница с мясными продуктами оказывает негативное влияние на организм. Специалист рекомендует готовить блюдо с овощами.

«Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный — это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный — яичница с овощами», — заявил он.

Поляков также подчеркнул, что вред может представлять корочка, которая появляется при приготовлении блюда. Специалист отметил, что это касается не только обычной глазуньи, но и омлета.

«Омлет все равно готовится на сковородке, и на нем образуется корочка, а самое вредное в жареных продуктах — именно она», — уточнил врач.

Для снижения рисков диетолог советует использовать меньше растительного масла, а также делать блюда на специальных сковородках. При этом Поляков предложил более выгодную альтернативу глазунье и омлету — вареные яйца, которые сохраняют все полезные свойства.

«Яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен и отток желчи. Также в яйцах содержится самый хорошо усвояемый белок. Они полезны и вкусны», — добавил эксперт.

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