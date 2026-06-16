Опасный завтрак: врач назвал лучший и худший вариант яичницы

Яйца — популярный элемент утреннего рациона. Однако при их приготовлении необходимо знать несколько важных нюансов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Диетолог Поляков: яичница с колбасой и сосисками вредна для здоровья
В списке самых популярных блюд на завтрак особое место занимают яичница глазунья и омлет. Однако их польза зависит не только от способа приготовления, но и дополнительных ингредиентов. Обо всех полезных и вредных вариантах рассказал в интервью aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
По словам эксперта, яичница с мясными продуктами оказывает негативное влияние на организм. Специалист рекомендует готовить блюдо с овощами.
«Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный — это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный — яичница с овощами», — заявил он.
Поляков также подчеркнул, что вред может представлять корочка, которая появляется при приготовлении блюда. Специалист отметил, что это касается не только обычной глазуньи, но и омлета.
«Омлет все равно готовится на сковородке, и на нем образуется корочка, а самое вредное в жареных продуктах — именно она», — уточнил врач.
Для снижения рисков диетолог советует использовать меньше растительного масла, а также делать блюда на специальных сковородках. При этом Поляков предложил более выгодную альтернативу глазунье и омлету — вареные яйца, которые сохраняют все полезные свойства.
«Яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен и отток желчи. Также в яйцах содержится самый хорошо усвояемый белок. Они полезны и вкусны», — добавил эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о различиях между коричневыми и белыми яйцами.
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