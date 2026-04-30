Букеты под запретом: что грозит за срывание веток сирени

Роскачество: за сбор веток сирени может грозить арест

За самовольный сбор веток сирени на муниципальных территориях гражданам грозит административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток. Об этом солобщили РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

По ее словам, любые растения, высаженные в городских скверах, парках и на улицах, являются собственностью муниципалитета. Из-за этого их повреждение или присвоение квалифицируется как нанесение ущерба чужому имуществу.

«За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — поделилась эксперт.

Максимальная мера пресечения в виде двухнедельного ареста применяется в зависимости от тяжести содеянного и объема причиненного вреда.

Саратцева особо подчеркнула, что в случае, если человек обрывает кустарники с целью дальнейшей перепродажи цветов, правонарушение может перерасти в уголовное дело.

Эксперт отметила, что любые санкции и запреты касаются исключительно общественных пространств. Срезать цветы в своем личном саду или на дачном участке можно без каких-либо ограничений и опасений перед законом.

Дополнительно в ведомстве развеяли популярный миф о том, что обламывание веток якобы идет растению на пользу и стимулирует его рост. На самом деле такие действия наносят серьезный вред экологии и здоровью самого куста.

