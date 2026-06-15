Ради науки: в Польше врач закопала в своем саду более 30 человеческих эмбрионов

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Теперь женщину обвиняют по двум статьям. Ей грозит большой тюремный срок.

В Польше врач закопала эмбрионы на участке

Фото: www.globallookpress.com/Doris Heimann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Польше врач закопала на своем участке 32 человеческих эмбриона

На земельном участке врача-патологоанатома Магдалены Х. в польской деревне Луторыж обнаружили 32 закопанных человеческих эмбриона. Женщину арестовали на три месяца. Об этом сообщило местное издание Wyborcza.

Останки нашел оператор экскаватора во время работ по строительству нового жилого комплекса. Он сразу рассказал об этом сотрудникам правоохранительных органов, а рабочий процесс был приостановлен.

«Власти официально сообщают об обнаружении 32 плодов, захороненных на различной глубине. Власти доставили останки в морг, где их осмотрят эксперты», — сказано в публикации.

Газета также пишет, что следователи, которые взялись за это дело, обнаружили фрагменты медицинских материалов и документацию. 

Сама патологоанатом призналась в содеянном. Она рассказала, что в период коронавирусной пандемии уносила домой мертвые плоды для проведения медицинских исследований. После совершенных анализов врач закапывала их в своем саду.

Сейчас женщина находится под стражей. Ее обвиняют в осквернении трупов, а также оставлении медицинских материалов в неположенном месте. Врачу грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ЮАР мужчина жестоко расправился со своей матерью из-за подозрений в колдовстве. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
В России раскрыли мошенническую схему со строительством и продажей коттеджей
7:00
Уральский Стоунхендж: что скрывают каменные великаны плато Маньпупунера
6:50
Трое россиян в составе ХК «Каролина Харрикейнз» завоевали Кубок Стэнли
6:46
Умерьте аппетит: студенты жалуются на дороговизну банкетов для приемных комиссий
6:36
Ради науки: в Польше врач закопала в своем саду более 30 человеческих эмбрионов
6:27
«Никаких уведомлений я не получал»: нужна ли России модернизация системы оповещения

Сейчас читают

Пенсионерка из Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта
Московский библиотекарь назвала книги, которые стоит прочесть детям
Очень сильно похудела: названа предположительная причина смерти Татьяны Плетневой
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео