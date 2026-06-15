Ради науки: в Польше врач закопала в своем саду более 30 человеческих эмбрионов

В Польше врач закопала на своем участке 32 человеческих эмбриона

На земельном участке врача-патологоанатома Магдалены Х. в польской деревне Луторыж обнаружили 32 закопанных человеческих эмбриона. Женщину арестовали на три месяца. Об этом сообщило местное издание Wyborcza.

Останки нашел оператор экскаватора во время работ по строительству нового жилого комплекса. Он сразу рассказал об этом сотрудникам правоохранительных органов, а рабочий процесс был приостановлен.

«Власти официально сообщают об обнаружении 32 плодов, захороненных на различной глубине. Власти доставили останки в морг, где их осмотрят эксперты», — сказано в публикации.

Газета также пишет, что следователи, которые взялись за это дело, обнаружили фрагменты медицинских материалов и документацию.

Сама патологоанатом призналась в содеянном. Она рассказала, что в период коронавирусной пандемии уносила домой мертвые плоды для проведения медицинских исследований. После совершенных анализов врач закапывала их в своем саду.

Сейчас женщина находится под стражей. Ее обвиняют в осквернении трупов, а также оставлении медицинских материалов в неположенном месте. Врачу грозит до 14 лет лишения свободы.

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