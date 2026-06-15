В Самаре после пожара в жилом доме есть угроза обрушения здания

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 70 0

Работы по ликвидации происшествия были приостановлены.

После пожара в жилом доме в Самаре есть угроза обрушения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер

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Угроза обрушения здания есть после пожара и взрыва газа в многоквартирном доме в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Работы по ликвидации происшествия были приостановлены в связи с угрозой обрушения конструкций здания», — проинформировали в ведомстве.

В МЧС добавили, что после того, как эксперты обследуют здание, то работы по ликвидации последствий будут возобновлены. Это произойдет в 8:00 утра по московскому времени.

Накануне в Самаре в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда в одной из квартир на первом этаже произошел хлопок бытового газа. В результате загорелись жилые помещения. Также произошло обрушение между вторым и третьим этажами. Причины инцидента пока не установлены.

По данным МЧС, огонь охватил квартиры со второго по четвертый этажи. Кроме того, пламя моментально перекинулось на соседние торговые помещения. По предварительным данным, погибли два человека, еще 12 пострадали. Среди них — есть дети. Для жильцов власти организовали пункт временного размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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