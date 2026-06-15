Трое россиян в составе ХК «Каролина Харрикейнз» завоевали Кубок Стэнли

Трое российских хоккеистов — форвард Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и голкипер Петр Кочетков — стали обладателями Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги их клуб «Каролина Харрикейнз» одолел «Вегас Голден Найтс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Благодаря этой победе «Каролина» выиграла финальную серию, которая длилась до четырех побед, и во второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли. До этого клуб брал трофей в сезоне 2005-2006.

Для российских хоккеистов, играющих за «Харрикейнз», триумф в кубке стал первым в их игровой карьере в НХЛ. Кроме того, победа продлила уникальную серию, которая длится с 2016 года, — представители РФ побеждают в Кубке 11 сезонов подряд.

В прошлом сезоне Кубок Стэнли достался хоккейному клубу «Флорида Пантерс», который по итогам серии победил «Эдмонтон Ойлерс». В составе «Флориды» победителями стали вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

В конце мая ярославский «Локомотив» победил казанский «Ак Барс» в шестом матче серии Кубка Гагарина со счетом 3:2 и второй раз в истории выиграл трофей.

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