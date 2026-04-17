«Жуткий деспот»: Павел Деревянко пошутил, что не щадит свою жену Зою Фуць

Анастасия Антоненко
Супруги раскрыли, какие техники осваивают по ночам.

Актер Павел Деревянко пошутил, что в отношениях с женой он жуткий деспот

Актер Павел Деревянко пошутил, что в отношениях с женой Зоей Фуць он жуткий деспот. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Деспот жуткий», — сказал он, отмечая, что и в работе с актерами ведет себя также.

По словам Фуць, она смотрит не все фильмы с участием любимого супруга. Мимо нее проходят картины, где рядом с благоверным крутятся многочисленные жены и любовницы.

«Она ревнивая женщина», — улыбчиво пояснил Деревянко.

Один из журналистов поинтересовался, что практикуют молодожены по ночам. Выяснилось, что супруги предпочитают репетировать технику речи и отрабатывать разнообразные дыхательные практики. При этом разговаривать с пробкой Зою обучает другой преподаватель.

«По ночам особенно да», — подтвердил Павел.

«Дыхательные практики особенно делаем», — добавила Зоя.

Павел Деревянко и раньше заявлял, что порой в отношениях ему не хватает жесткости. Актер рассказывал, что часто идет на уступки, однако его это не всегда устраивает.

