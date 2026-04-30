«Жизнь идет дальше»: Путин сообщил, что Меликов покидает пост главы Дагестана

Сергей Меликов покидает пост главы Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов покидает пост и переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями республики в Кремле.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — отметил российский лидер.

Президент собрал представителей Дагестана, чтобы обсудить кандидатуру будущего руководителя. Выборы нового главы региона должны пройти осенью 2026 года, его изберет местный парламент.

Сергей Меликов возглавлял регион с 2020 года, и его полномочия заканчиваются в сентябре этого года. До него этот пост занимал Владимир Васильев.

