«Жизнь идет дальше»: Путин сообщил, что Меликов покидает пост главы Дагестана

|
Светлана Стофорандова
Он возглавлял регион с 2020 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Меликов покидает пост главы Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов покидает пост и переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями республики в Кремле.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — отметил российский лидер.

Президент собрал представителей Дагестана, чтобы обсудить кандидатуру будущего руководителя. Выборы нового главы региона должны пройти осенью 2026 года, его изберет местный парламент.

Сергей Меликов возглавлял регион с 2020 года, и его полномочия заканчиваются в сентябре этого года. До него этот пост занимал Владимир Васильев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев покинул пост по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

