Опасная чашка: почему нельзя пить чай сразу после приема пищи

Чаепитие после еды мешает полезным компонентам усваиваться и вредит здоровью

Употребление чая непосредственно после завершения трапезы может нанести вред здоровью человека. Об этом сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на рекомендации специалистов Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Врачи подчеркнули, что наиболее выраженное негативное влияние эта привычка оказывает на пациентов, страдающих анемией. Механизм вредного воздействия заключается в составе напитка: содержащиеся в чае танины активно вступают в реакцию с белками и железом, поступающими из продуктов питания.

В результате этого процесса полезные микроэлементы связываются и практически не усваиваются организмом. Чтобы избежать дефицита важных веществ, медицинские работники настоятельно советуют выдерживать паузу и приступать к чаепитию не ранее чем через полчаса после еды.

Кроме того, эксперты затронули и другие аспекты культуры питья этого напитка. Они предостерегают от употребления чая на голодный желудок, так как это вызывает нарушения в секреции желудочного сока.

Высокая температура жидкости также представляет угрозу, поскольку слишком горячий напиток способен травмировать слизистую оболочку горла и органов пищеварения.

Медики добавили, что не следует использовать заварку многократно или хранить ее до следующего дня. Особое внимание уделили запрету на запивание лекарственных препаратов чаем и рекомендовали не пить его непосредственно перед приемом пищи, чтобы не нарушать нормальный цикл пищеварения.

