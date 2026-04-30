Опасная чашка: почему нельзя пить чай сразу после приема пищи

Дарья Орлова
Любимый ритуал может серьезно нарушить процесс усвоения питательных веществ.

Употребление чая непосредственно после завершения трапезы может нанести вред здоровью человека. Об этом сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на рекомендации специалистов Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Врачи подчеркнули, что наиболее выраженное негативное влияние эта привычка оказывает на пациентов, страдающих анемией. Механизм вредного воздействия заключается в составе напитка: содержащиеся в чае танины активно вступают в реакцию с белками и железом, поступающими из продуктов питания.

В результате этого процесса полезные микроэлементы связываются и практически не усваиваются организмом. Чтобы избежать дефицита важных веществ, медицинские работники настоятельно советуют выдерживать паузу и приступать к чаепитию не ранее чем через полчаса после еды.

Кроме того, эксперты затронули и другие аспекты культуры питья этого напитка. Они предостерегают от употребления чая на голодный желудок, так как это вызывает нарушения в секреции желудочного сока.

Высокая температура жидкости также представляет угрозу, поскольку слишком горячий напиток способен травмировать слизистую оболочку горла и органов пищеварения.

Медики добавили, что не следует использовать заварку многократно или хранить ее до следующего дня. Особое внимание уделили запрету на запивание лекарственных препаратов чаем и рекомендовали не пить его непосредственно перед приемом пищи, чтобы не нарушать нормальный цикл пищеварения.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

22:15
Радио «Судного дня» передало два новых загадочных слова
22:06
«Роскосмос» опубликовал кадры запуска ракеты-носителя «Союз-5»
22:05
На Байконуре впервые испытали ракету нового поколения «Союз-5»
22:00
Гигантских выдр из Московского зоопарка впечатлил осел Жорик
21:46
Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный
21:39
Три врага: врач назвал угрозы здоровью на майских праздниках

Сейчас читают

Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова
«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео