«Оно само приближалось!» — Дорохов обвинил Бузову в провокации к поцелую

Мария Гоманюк
Сначала все развивалось по сценарию, однако в один момент комик перестал воспринимать себя как реального человека и полностью отдался чувствам.

Как и почему Денис Дорохов поцеловал Ольгу Бузову

Комик Дорохов: Бузова сама приближалась для поцелуя со мной, и я сымпровизировал

Комик Денис Дорохов заявил, что поцелуй с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой во время съемок шоу произошел спонтанно, однако вина за это на певице. Своими эмоциями он поделился в интервью с журналистом Лаурой Джугелией на YouTube-канале.

Артист отметил, что действовал импульсивно, находясь в образе персонажа.

«Ну, это в рамках проекта же произошло. Я не на остановке пришел и поцеловал там или ворвался в гримерку», — сказал Дорохов.

По его словам, ситуация развивалась в рамках сценария, однако в момент съемки он перестал воспринимать себя как реального человека и полностью погрузился в роль. Комик пояснил, что Ольга приблизилась к нему, и это спровоцировало реакцию с его стороны.

«Но опять же, та же учеба, она тебя учит все равно выходить за рамки сценария, идти по импульсу. Вот я сейчас так чувствую, даже если какой-то текст я говорю, видя тебя там, своего партнера, я от тебя же тоже что-то получаю. Возможно, я буду что-то менять… А там она близко шла ко мне. Ты же в этот момент, условно. Не Дорохов и не Бузова. Ты в этот момент персонаж. Я был доставщик. И вот она тянется…» — вспомнил артист.

Он также добавил, что подобные решения часто возникают во время импровизации, когда актеры взаимодействуют друг с другом и могут отходить от заранее прописанного текста. По его мнению, такие моменты являются частью творческого процесса.

При этом артист в шутливой форме возложил часть ответственности на Бузову. Комик пояснил, что именно ее движение ему навстречу стало причиной произошедшего.

«На репетиции, в том то и дело, что между нами было большое расстояние как бы. И в этом плане я вину на нее сбрасываю. Она приближалась. Оно само приближалось! И последовала ответная реакция. Вот и все», — пошутил Денис.

После поцелуя ситуация перешла в шуточную потасовку: телеведущая повалила комика на пол и начала его бить, а он, в свою очередь, не смог сдержать смех.

«Что ты сейчас сделал?! Ты что, Денис! Зачем?!» — кричала Бузова.

Сам инцидент произошел в ноябре 2022 года во время съемок юмористического проекта для федерального телеканала. По сценарию Бузова должна была сыграть сцену соблазнения Дорохова, однако эпизод завершился неожиданным поцелуем, который не планировался.

