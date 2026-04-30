Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный

Наставница вспомнила известного модельера Вячеслава Зайцева.

Татьяна Тарасова почтила память Вячеслава Зайцева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова впервые вышла на связь после недавней госпитализации. В своем блоге она опубликовала эмоциональное сообщение, посвятив его памяти близкого человека.

Наставница вспомнила известного модельера Вячеслава Зайцева, которого не стало 30 апреля 2023 года.

«Три года без Славы Зайцева… Спасибо, что творил вместе с нами», — отметила Тарасова.

Пост сопровождался архивной фотографией. На снимке она и кутюрье запечатлены во время застолья — оба еще молоды и полны сил.

С момента смерти Зайцева прошло несколько лет, и за это время семья дизайнера пережила еще одну утрату — ушел из жизни его сын Егор Зайцев. Он скончался в возрасте 66 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Сама Тарасова в последнее время также сталкивается с проблемами со здоровьем. В апреле она оказалась в реанимации из-за тяжелого недомогания. Позже тренера выписали, однако она пока соблюдает домашний режим.

«Все идет потихонечку. Мне врачами не запрещено куда-то выходить, но пока я немного побуду дома», — поделилась Тарасова с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Тарасова после выписки из больницы прокомментировала свое состояние и поблагодарила врачей за помощь. По словам наставницы, теперь многое зависит от нее самой.

